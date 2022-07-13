«Юридический казус». Песков оценил инициативу Рады признать Ичкерию*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о признании «Ичкерии» («Чеченская республика Ичкерия» - запрещённая в РФ террористическая организация), внесённый в Верховную раду Украины - юридическая безграмотность, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что такого субъекта просто не существует.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ичкерии даже на бумаге не существует» и заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью», сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий ПесковЗаконопроектВерховная Рада
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