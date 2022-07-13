«Юридический казус». Песков оценил инициативу Рады признать Ичкерию*

Он напомнил, что такого субъекта просто не существует.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ичкерии даже на бумаге не существует» и заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью», сообщает RT.