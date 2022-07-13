«Юридический казус». Песков оценил инициативу Рады признать Ичкерию*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о признании «Ичкерии» («Чеченская республика Ичкерия» - запрещённая в РФ террористическая организация), внесённый в Верховную раду Украины - юридическая безграмотность, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что такого субъекта просто не существует.
«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ичкерии даже на бумаге не существует» и заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью», сообщает RT.
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