Кадыров прокомментировал предложение Рады признать независимость Ичкерии
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдным опубликованный Верховной рады проект закона о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.
Он назвал представителей госорганов Украины комиками и клоунами. «То в репы друг другу в парламенте прицельно бьют, то прямо у трибуны соревнуются в знании крепких идиоматических словцов, то обсуждают абсолютно нелепые и абсурдные законопроекты», — заявил политик в своем Telegram-канале.
Он призвал донести до украинских депутатов, что Ичкерии даже на бумаге не существует.
Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное государственное образование, существовавшее на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР после распада СССР. Россия с 1993 года считала образование Чеченской Республикой в составе РФ. ЧРИ была ликвидирована де-факто в 2000 году после окончания активных боевых действий в рамках Второй чеченской войны.
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