Кадыров прокомментировал предложение Рады признать независимость Ичкерии

Он назвал представителей госорганов Украины комиками и клоунами. «То в репы друг другу в парламенте прицельно бьют, то прямо у трибуны соревнуются в знании крепких идиоматических словцов, то обсуждают абсолютно нелепые и абсурдные законопроекты», — заявил политик в своем Telegram-канале.

Он призвал донести до украинских депутатов, что Ичкерии даже на бумаге не существует.

Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное государственное образование, существовавшее на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР после распада СССР. Россия с 1993 года считала образование Чеченской Республикой в составе РФ. ЧРИ была ликвидирована де-факто в 2000 году после окончания активных боевых действий в рамках Второй чеченской войны.

