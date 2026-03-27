Военэксперт Кнутов: Россия может жестко ответить на пуски БПЛА из Прибалтики
Третий день подряд атакуя беспилотниками Ленинградскую область Украина пытается добиться эскалации. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, при помощи запуска БПЛА из Прибалтики Брюссель пытается узнать, каким образом Россия будет реагировать «на прямое участие НАТО в конфликте».
Кнутов отметил, что российские системы ПВО способны уничтожать «те украинские дроны, которые появляются над Прибалтикой».
«Над территорией этих стран. Не над нашей территорией, а над прибалтийскими государствами», – заключл он.
Ранее в СМИ появилась неофициальная информация, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским дронам для атак на российские регионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
