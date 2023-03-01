В Совете Европы призвали собрать иски против России воедино

Европа должна собрать воедино все иски, направленные против России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Ее слова приводит интернет-издание EUobserver.

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По ее словам, Совет Европы желает, чтобы Россия выплатила все суммы, которые в перспективе могут быть присуждены. Пейчинович-Бурич подчеркнула, что необходимо создать новый реестр исков против России и собрать необходимые доказательства.

Однако генсек Совета Европы не стала называть сроки возможного создания этого списка. Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение на текущей неделе, а решение по единому реестру примут на саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023 года.

Пейчинович-Бурич добавила, что к реестру может присоединиться любое государство, в том числе и страны, не являющиеся членами Совета Европы.

Ранее сообщалось, что страны Запада оказались в «одиночестве» из-за собственных попыток изолировать Россию из-за начала специальной военной операции. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Доминик Бутен
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияИскиСовет Европы
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