В Совете Европы призвали собрать иски против России воедино

По ее словам, Совет Европы желает, чтобы Россия выплатила все суммы, которые в перспективе могут быть присуждены. Пейчинович-Бурич подчеркнула, что необходимо создать новый реестр исков против России и собрать необходимые доказательства.

Однако генсек Совета Европы не стала называть сроки возможного создания этого списка. Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение на текущей неделе, а решение по единому реестру примут на саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023 года.

Пейчинович-Бурич добавила, что к реестру может присоединиться любое государство, в том числе и страны, не являющиеся членами Совета Европы.

Ранее сообщалось, что страны Запада оказались в «одиночестве» из-за собственных попыток изолировать Россию из-за начала специальной военной операции. Об этом сообщило агентство НСН.

