В Совете Европы призвали собрать иски против России воедино
Европа должна собрать воедино все иски, направленные против России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Ее слова приводит интернет-издание EUobserver.
По ее словам, Совет Европы желает, чтобы Россия выплатила все суммы, которые в перспективе могут быть присуждены. Пейчинович-Бурич подчеркнула, что необходимо создать новый реестр исков против России и собрать необходимые доказательства.
Однако генсек Совета Европы не стала называть сроки возможного создания этого списка. Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение на текущей неделе, а решение по единому реестру примут на саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023 года.
Пейчинович-Бурич добавила, что к реестру может присоединиться любое государство, в том числе и страны, не являющиеся членами Совета Европы.
Ранее сообщалось, что страны Запада оказались в «одиночестве» из-за собственных попыток изолировать Россию из-за начала специальной военной операции. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Shutterstock из-за «деструктивных материалов»
- В Госдуме предложили компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с беспилотниками
- Казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации
- В Совете Европы призвали собрать иски против России воедино
- МИД Белоруссии: Милитаризация Украины может привести к столкновению ядерных держав
- Минтруд: Вопрос о новой пенсионной реформе не рассматривается
- В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
- Посол Джалали: Иран изучает возможность совместного с Россией производства авто
- Владимир Соловьёв заступился за подростков из «ЧВК Рёдан»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru