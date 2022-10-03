В Совет Федерации войдут по два сенатора от ДНР и ЛНР
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Совет Федерации от Донецкой и Луганской народных республик войдут по два сенатора, сообщает ТАСС.
По его словам, Запорожскую и Херсонскую области сначала будут представлять только по одному сенатору - от исполнительных органов. Сенаторы от законодательных органов данных регионов будут назначены после их формирования.
Ранее Госдума утвердила договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщает RT. По словам председателя парламента Вячеслава Володина, теперь в России 89 субъектов.
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