В Совет Федерации войдут по два сенатора от ДНР и ЛНР

По его словам, Запорожскую и Херсонскую области сначала будут представлять только по одному сенатору - от исполнительных органов. Сенаторы от законодательных органов данных регионов будут назначены после их формирования.

Ранее Госдума утвердила договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщает RT. По словам председателя парламента Вячеслава Володина, теперь в России 89 субъектов.