СМИ: Сенаторы от новых регионов могут начать работу в СФ с 19 октября

Сенаторы от Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей могут начать работу в Совете Федерации РФ с 19 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

В Совфеде назвали сроки интеграции новых территорий

«Ожидается, что с 19 октября начнут», — рассказал собеседник агентства.

По Конституции РФ Совфед формируется из представителей регионов от исполнительной и законодательной власти субъекта.

На минувшей неделе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершился референдум о вхождении этих территорий в состав России, большинство избирателей поддержало присоединение регионов к РФ. Президент России Владимир Путин и главы территорий в пятницу подписали договоры о принятии новых субъектов в состав страны, пишет РИА ФАН. Позже президент новых внес в Госдуму проекты соответствующих конституционных законов, отмечает RT.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:РегионыДонбассСенаторыСовет Федерации РФ
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