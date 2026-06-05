В Совбезе РФ объяснили, зачем на самом деле США нужен «Маршрут Трампа»
Строительство «Маршрута Трампа» пока так и не началось, однако логистика может быть не ключевой целью данного проекта, заявил Алексей Шевцов.
США могут использовать транспортный коридор «Маршрут Трампа» для обеспечения военного и разведывательного присутствия у иранских границ, так как в логистическом плане в проекте острой необходимости нет. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов, передает корреспондент НСН.
В 2025 году в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп договорились о создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками через Зангезурский коридор. Сообщалось, что он получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Шевцов отметил, что строительство транспортного коридора может иметь другие, скрытые цели, помимо логистических.
«У американцев, если они будут инвестировать в "коридор Трампа", могут быть еще другие задачи. Как мне видится, это обеспечение военного и разведывательного присутствия у иранских рубежей. Все инвестиции американские наши заокеанские партнеры тщательно на оберегают, охраняют, так почему бы им туда не направить кого-то? Как отнесутся к этому иранцы? Вполне очевидно. Нужно ли присутствие иностранных военных сил, даже пусть в формате ЧВК, для Грузии или Азербайджана — большой вопрос. А если еще вспомнить ближневосточный кризис, который продолжается, и страны Персидского залива, которые разместили у себя военные базы США, и что с ними стало, как они сейчас экономически страдают. Это добавляет еще вопросы. Еще хотел бы отметить, что американское посольство в Ереване насчитывает более двух с половиной тысяч сотрудников. Чем занимаются эти сотрудники? Зачем такое количество людей?» — подчеркнул он.
Замсекретаря СБ РФ добавил, что проект до сих пор находится в нулевой фазе, однако на логистическую ситуацию в регионе это никак не влияет.
«Очень много надо будет сделать. Перспективы у маршрута, наверное, есть, но их надо еще просчитывать. На данный момент перевозки товаров с востока на запад и обратно налажены по железнодорожной и автомобильной дороге Баку — Тбилиси — Карс. Ее нельзя назвать перегруженной, к тому же она сейчас проходит модернизацию. Вдоль границы Ирана и Армении, вдоль реки Аракс также строится современная автодорога со стороны Азербайджана. Все работы во многом уже выполнены, и это тоже транспортный маршрут, который может дублировать "маршрут Трампа"», — сказал Швецов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН охарактеризовал «Маршрут Трампа» и инвестиции в него «американскими печеньками» для Армении.
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