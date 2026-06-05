США могут использовать транспортный коридор «Маршрут Трампа» для обеспечения военного и разведывательного присутствия у иранских границ, так как в логистическом плане в проекте острой необходимости нет. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов, передает корреспондент НСН.

В 2025 году в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп договорились о создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками через Зангезурский коридор. Сообщалось, что он получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Шевцов отметил, что строительство транспортного коридора может иметь другие, скрытые цели, помимо логистических.