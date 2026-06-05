Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики РФ
Экономика России в настоящее время сталкивается с серьёзными вызовами, которые также иногда называют «всадниками апокалипсиса». Как пишет RT, об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.
Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2026, он уточнил, что это крепкий рубль, высокая ключевая ставка и растущая налоговая нагрузка, а также проблемы, связанные с административными барьерами.
«Их сочетание создаёт очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития», - отметил глава «Сбербанка».
Ранее Греф заявил, что ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 10-12% является «психологической чертой» для бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бизнес назвал приемлемую ключевую ставку для запуска активности
- Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы
- Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики РФ
- Азаров объяснил, зачем Зеленский написал письмо Путину
- Депутат Смолин заявил, что ЕГЭ привел к незнанию русского языка
- Философия и история: В Госдуме одобрили обязательные предметы для вузов
- Без мыслей об отпуске: Булыкин уверен, что сборная России разгромит Буркина-Фасо
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
- Напитки покрепче: Кто захочет экспериментировать с молочной водкой
- Затулин возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь