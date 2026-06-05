Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики РФ

Экономика России в настоящее время сталкивается с серьёзными вызовами, которые также иногда называют «всадниками апокалипсиса». Как пишет RT, об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

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Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2026, он уточнил, что это крепкий рубль, высокая ключевая ставка и растущая налоговая нагрузка, а также проблемы, связанные с административными барьерами.

«Их сочетание создаёт очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития», - отметил глава «Сбербанка».

Ранее Греф заявил, что ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 10-12% является «психологической чертой» для бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПМЭФЭкономикаРоссияГерман Греф

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