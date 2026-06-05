Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики РФ

Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2026, он уточнил, что это крепкий рубль, высокая ключевая ставка и растущая налоговая нагрузка, а также проблемы, связанные с административными барьерами.

«Их сочетание создаёт очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития», - отметил глава «Сбербанка».

Ранее Греф заявил, что ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 10-12% является «психологической чертой» для бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

