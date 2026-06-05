Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом начать переговоры по украинскому урегулированию с участием Европы.

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Как сообщает RT, он указал, что конфликт на Украине достиг стадии, требующей его срочного завершения.

«Пришло время сесть за стол переговоров», — почдеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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