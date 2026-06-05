Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы
5 июня 202615:05
Алексей Филимонов
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом начать переговоры по украинскому урегулированию с участием Европы.
Как сообщает RT, он указал, что конфликт на Украине достиг стадии, требующей его срочного завершения.
«Пришло время сесть за стол переговоров», — почдеркнул министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бизнес назвал приемлемую ключевую ставку для запуска активности
- Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы
- Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики РФ
- Азаров объяснил, зачем Зеленский написал письмо Путину
- Депутат Смолин заявил, что ЕГЭ привел к незнанию русского языка
- Философия и история: В Госдуме одобрили обязательные предметы для вузов
- Без мыслей об отпуске: Булыкин уверен, что сборная России разгромит Буркина-Фасо
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
- Напитки покрепче: Кто захочет экспериментировать с молочной водкой
- Затулин возмутился молчанием РПЦ из-за гонений на Армянскую церковь