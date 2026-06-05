Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло девяти Фонды зарплат в Москве в первом квартале 2026 года выросли на 14% Составы поездов «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом, увеличатся на лето Более 40 немецких компаний работают в Московской области в штатном режиме В выходные жителей Московского региона ждет теплая погода