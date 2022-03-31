В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа

Европа принимает все нужные решения, чтобы остаться без газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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Существует «лучший способ оставить Европу без газа», считает бывший президент России. В ироничной форме он указал на заморозку проекта «Северный поток – 2», активов Банка России. После этого, по словам Медведева, следует отказаться от приобретения рублей для платежа за газ и устроить обыски в офисах «Газпрома» в Германии.

«Мудрые решения европейских политиков!», — отметил зампред.

Россия перешла на рубли за поставки газа в европейские страны, потому что валютные корреспондентские счета РФ в европейских банках заблокировали, сообщил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазСовбез РФ Дмитрий Медведев
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