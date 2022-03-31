В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа

Существует «лучший способ оставить Европу без газа», считает бывший президент России. В ироничной форме он указал на заморозку проекта «Северный поток – 2», активов Банка России. После этого, по словам Медведева, следует отказаться от приобретения рублей для платежа за газ и устроить обыски в офисах «Газпрома» в Германии.

«Мудрые решения европейских политиков!», — отметил зампред.

Россия перешла на рубли за поставки газа в европейские страны, потому что валютные корреспондентские счета РФ в европейских банках заблокировали, сообщил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

