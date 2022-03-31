В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа
Европа принимает все нужные решения, чтобы остаться без газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Существует «лучший способ оставить Европу без газа», считает бывший президент России. В ироничной форме он указал на заморозку проекта «Северный поток – 2», активов Банка России. После этого, по словам Медведева, следует отказаться от приобретения рублей для платежа за газ и устроить обыски в офисах «Газпрома» в Германии.
«Мудрые решения европейских политиков!», — отметил зампред.
Россия перешла на рубли за поставки газа в европейские страны, потому что валютные корреспондентские счета РФ в европейских банках заблокировали, сообщил кандидат экономических наук Юрий Юденков.
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