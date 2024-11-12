В Совбезе Абхазии заявили об ухудшающейся ситуации

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа заявил, что блокирование республиканской трассы является вопросом национальной безопасности. На заседании Совбеза Абхазии он отметил, что дороги перекрыты и жители не могут перемещаться по республике, передает «Интерфакс».

Действия, предпринятые оппозиционными силами у здания МВД и СГБ, а также блокирование дорог, носят уголовный характер, подчеркнул Лолуа.