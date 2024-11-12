Оппозиционеры в Абхазии заблокировали трассу и перекрыла мосты
В Абхазии оппозиционеры заблокировали республиканскую трассу, сообщает телеканал «Звезда».
Также перекрыты два моста. Для этого использовали тракторы. Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности.
Кроме того, во дворе парламента люди напали на депутата. Четверо задержаны. После этого их родственники и оппозиционеры пытались проникнуть в здание службы государственной безопасности. Они намеревались требовать освобождения задержанных.
По словам местных жителей, поводом таких действий людей стала информация о задержании нескольких представителей оппозиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru