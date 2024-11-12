В Абхазии начались протесты после задержания оппозиционеров

В Сухуме десятки человек собрались у здания Службы госбезопасности Абхазии, сообщает «РЕН ТВ».

По словам местных жителей, поводом стала информация о задержании нескольких представителей оппозиции. На появившемся видео видно, как машина, предположительно, протаранила ворота у здания СГБ.

Протестующие вступают в стычки с силовиками.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыАбхазия

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