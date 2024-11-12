В Абхазии начались протесты после задержания оппозиционеров
12 ноября 202404:02
В Сухуме десятки человек собрались у здания Службы госбезопасности Абхазии, сообщает «РЕН ТВ».
По словам местных жителей, поводом стала информация о задержании нескольких представителей оппозиции. На появившемся видео видно, как машина, предположительно, протаранила ворота у здания СГБ.
Протестующие вступают в стычки с силовиками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали прогулом отсутствие на работе более четырех часов
- КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
- В Абхазии начались протесты после задержания оппозиционеров
- Верховная Рада: Киев урежет расходы бюджета, если Запад отменит финансирование
- Украинская сторона подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища
- В Раде заявили, что украинцам придется ждать 1575 лет для компенсации за жилье
- Писториус: Украина может стать очагом новых конфликтов в Европе
- Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил выставить Москве ультиматум об Украине
- Песков отреагировал на информацию о просьбах разрешить бить Storm Shadow вглубь РФ
- СМИ: У военкоматов на Украине выстроились очереди для продления отсрочки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru