В Союзном государстве работают над созданием объединяющего символа

«А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет, и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», - сказал Мезенцев.

В четверг, 4 ноября, состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Оно прошло в формате видеоконференции. По итогам встречи подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, в соответствии с которым президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ. Также в четверг главы государств подписали военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства.

