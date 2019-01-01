Государственная диверсия. Нефтепромышленники оценили ущерб России от нефтяного скандала с «Дружбой»

Президент РФ Владимир Путин потребовал изменить всю систему контроля за качеством нефти в стране в связи с инцидентом с нефтепроводом «Дружба». Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым. Глава компании доложил, что данные по поставкам некачественной нефти по трубопроводу направлены Федеральной службе безопасности. По информации Токарева, слив нефти со значительным превышением хлорорганики в нефтепровод произошёл в Самарской области, в этом виновно местное частное предприятие.

В свою очередь ранее бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский завил, что загрязнение стало возможным после отмены в России запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. Виновной в конкретной ситуации он считает «Роснефть», поскольку проблема возникла на врезке в магистраль в Самарской области, ныне принадлежащей компании.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что Ходорковский просто пытается свести счёты с «Транснефтью».

«Он знаком с предметом, так как руководил нефтяной компанией, однако Ходорковского нельзя назвать специалистом. У него нет профильного образования, либо опыта работы в промышленности, он администратор. Его цель – негативное воздействие на имидж «Роснефти», которую Ходорковский ненавидит», - отметил собеседник НСН.

По мнению эксперта, всё произошедшее напоминает диверсию.

«Это не технологический просчёт. Технология использования дихлорэтана для повышения нефтеотдачи устарела и давно у нас не применяется серьёзными компаниями. Однако есть категория малых недропользователей, которые не гнушаются никакими методами. Однако у таких компаний очень малый объём операций, поэтому, даже, если они не очистили от дихлорэтана нефть, создать сильное загрязнение они не смогут. Тем временем, в белорусских резервуарах хранится 1 миллион тонн загрязнённой нефти. Маленькая компания не может такое осилить. Это очень туманная ситуация, трудно поверить, что это результат технологической аварии. Следствие разберётся. Заметно, что виновники этого безобразия постарались замести следы. Одно можно сказать совершенно точно. «Транснефть» в данном случае оказалась крайней, поскольку она в режиме реального времени контролирует качество поставляемой нефти. Наверняка, в компании сейчас идут увольнения и делаются оргвыводы», - подчеркнул Рустам Танкаев.