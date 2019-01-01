Государственная диверсия. Нефтепромышленники оценили ущерб России от нефтяного скандала с «Дружбой»
Президент РФ Владимир Путин потребовал изменить всю систему контроля за качеством нефти в стране в связи с инцидентом с нефтепроводом «Дружба». Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым. Глава компании доложил, что данные по поставкам некачественной нефти по трубопроводу направлены Федеральной службе безопасности. По информации Токарева, слив нефти со значительным превышением хлорорганики в нефтепровод произошёл в Самарской области, в этом виновно местное частное предприятие.
В свою очередь ранее бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский завил, что загрязнение стало возможным после отмены в России запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. Виновной в конкретной ситуации он считает «Роснефть», поскольку проблема возникла на врезке в магистраль в Самарской области, ныне принадлежащей компании.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что Ходорковский просто пытается свести счёты с «Транснефтью».
«Он знаком с предметом, так как руководил нефтяной компанией, однако Ходорковского нельзя назвать специалистом. У него нет профильного образования, либо опыта работы в промышленности, он администратор. Его цель – негативное воздействие на имидж «Роснефти», которую Ходорковский ненавидит», - отметил собеседник НСН.
По мнению эксперта, всё произошедшее напоминает диверсию.
«Это не технологический просчёт. Технология использования дихлорэтана для повышения нефтеотдачи устарела и давно у нас не применяется серьёзными компаниями. Однако есть категория малых недропользователей, которые не гнушаются никакими методами. Однако у таких компаний очень малый объём операций, поэтому, даже, если они не очистили от дихлорэтана нефть, создать сильное загрязнение они не смогут. Тем временем, в белорусских резервуарах хранится 1 миллион тонн загрязнённой нефти. Маленькая компания не может такое осилить. Это очень туманная ситуация, трудно поверить, что это результат технологической аварии. Следствие разберётся. Заметно, что виновники этого безобразия постарались замести следы. Одно можно сказать совершенно точно. «Транснефть» в данном случае оказалась крайней, поскольку она в режиме реального времени контролирует качество поставляемой нефти. Наверняка, в компании сейчас идут увольнения и делаются оргвыводы», - подчеркнул Рустам Танкаев.
Собеседник НСН также считает, что ситуация инспирирована извне, чтобы навредить репутации России. Теперь нам будет сложно доказывать на европейском рынке нашу надёжность и стабильность в качестве поставщика энергоресурсов:
«Скорее всего, цистерны с дихлорэтаном были просто слиты в резервуары частного терминала «Самара-транснефть». Ни одна российская компания в здравом уме ничего подобного не допустила бы. В этом должно разобраться следствие. Финансовые убытки «Транснефти» могут достигать полумиллиарда евро. Однако главная потеря для России – политическая. Мы всегда гарантировали качество и своевременность поставок, и тут такой прокол. Помимо Белоруссии пострадали заводы в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, предприятие в восточной Германии, которое вообще принадлежит «Роснефти». Это будет долгая история. В тоже время, больше всего от этой истории выиграла Белоруссия. Они получили мощный аргумент в споре с Россией о возврате таможенных пошлин и о поставках бензина на наш рынок. Они ничего не хотят делать. Кроме того, они хотят получить 100 миллионов евро компенсации, это намного превышает их потери, но что-то они отсудят. Таким образом, у Минска здесь есть и политические и финансовые дивиденды. В России никто от этого не выиграл».
Неподобающее качество нефти, которая поступала из России в Белоруссию по южной ветке «Дружбы», было выявлено в середине апреля. Польша и Украина временно приостановили экспорт.
Сегодня стало известно, что Белоруссия полностью перестала принимать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Прокачку топлива предполагается восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Причём работу возобновит лишь одна нитка трубопровода. Полное восстановление работы магистрального нефтепровода может занять несколько месяцев.
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