СМИ: в Турции назвали темы переговоров в Сочи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудят в Сочи прежде всего ситуацию на Украине, а также варианты возможного заключения мирного соглашения Москвы с Киевом. Об этом заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

По его словам, лидеры затронут и двусторонние отношения. Это будут вопросы начиная от энергетики, заканчивая туризмом, отметил депутат.

Кроме того, они рассмотрят возможную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии.

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«Для этого нужно получить зеленый или хотя бы желтый свет со стороны России, потому что Россия контролирует воздушное пространство Сирии и поэтому, разрешение России, безусловно, обязательно для начала операции. Важно и сохранить в регионе баланс сил», — подчеркнул Йылмаз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СочиПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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