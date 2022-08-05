СМИ: в Турции назвали темы переговоров в Сочи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудят в Сочи прежде всего ситуацию на Украине, а также варианты возможного заключения мирного соглашения Москвы с Киевом. Об этом заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
По его словам, лидеры затронут и двусторонние отношения. Это будут вопросы начиная от энергетики, заканчивая туризмом, отметил депутат.
Кроме того, они рассмотрят возможную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии.
«Для этого нужно получить зеленый или хотя бы желтый свет со стороны России, потому что Россия контролирует воздушное пространство Сирии и поэтому, разрешение России, безусловно, обязательно для начала операции. Важно и сохранить в регионе баланс сил», — подчеркнул Йылмаз.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество.
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