СМИ: в Турции назвали темы переговоров в Сочи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудят в Сочи прежде всего ситуацию на Украине, а также варианты возможного заключения мирного соглашения Москвы с Киевом. Об этом заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

По его словам, лидеры затронут и двусторонние отношения. Это будут вопросы начиная от энергетики, заканчивая туризмом, отметил депутат.

Кроме того, они рассмотрят возможную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии.