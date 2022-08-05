Путин назвал «Турецкий поток» важнейшей газовой артерией в Европу

Также Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество.

