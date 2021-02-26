В СНБО Украины приняли решение военного содержания по ситуации с Крымом

Отмечается, что вопрос «деоккупации» полуострова состоит из двух частей.

«Первая часть, которая касается военной составляющей, полностью закрыта, вторая часть будет через две недели открыта для общества», — цитирует Данилова ТАСС.

По словам секретаря СНБО, работы над стратегией по Крыму начались в феврале прошлого года, и к ней были привлечены почти все украинские ведомства. Кроме того, Данилов сообщил, что на территории Крыма работала разведка, добывавшая необходимую информацию для украинских властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Правительству поручено запустить работы по организации международного саммита «Крымская платформа», а также разработать меры по поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.



