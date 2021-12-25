В СНБО допустили, что Киев не признает решения России и Запада по Украине
Решения западных стран и России относительно судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают в Киеве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов а интервью Agence France-Presse.
Ранее РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах прописано неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших советских республик СССР. Ожидается, что Вашингтон и Москва обсудят гарантии безопасности в январе.
«Каким бы ни был итог этих переговоров, ничего не получится, если его (исход) не признают украинцы», — подчеркнул Данилов.
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