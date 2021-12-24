Салливан: США настроены на быстрые переговоры по безопасности с РФ

Между тем, Салливан отметил, что США необходимо время на координацию действий с партнерами по НАТО. Также посол отметил, что есть «ряд базовых принципов», которые страна не готова обсуждать.

Как ожидается, гарантии безопасности в Европе, предложенные Россией, будут обсуждаться в начале января.

МИД России 17 декабря опубликовалпроекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.



