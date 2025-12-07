Россиянам рекомендуют носить при себе 5–7 тысяч рублей
Объем операций с наличными деньгами в России за несколько лет сократился примерно вдвое, сообщает «Прайм».
Как заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, полностью отказываться от наличных не стоит. Главная причина — малый бизнес. В сфере услуг (кафе, парикмахерские, рынки) наличные часто предпочтительнее из-за высоких комиссий за эквайринг. Кроме того, они обеспечивают финансовую автономию в повседневных ситуациях.
Оптимальный «бумажный» резерв, по мнению эксперта, различается: для жителя Москвы или Петербурга это 5–7 тыс. рублей, а для регионов — 2–5 тыс. рублей. Этой суммы хватит на решение большинства срочных задач. При этом Абелев уверен, что долгосрочный тренд на снижение роли наличных денег сохранится.
Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
