Кому хорошо, кому - страшно. Палата представителей США утвердила новые антироссийские санкции

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. В документ, в частности, включены поправки о новых мерах против «Северного потока — 2», о расширении ограничений против суверенного долга РФ, а также о возможности введения персональных санкций против целого ряда российских высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов.

Так, в санкционный список, вошли 35 человек, среди которых, в частности, руководители администрации президента РФ Антон Вайно и Сергей Кириенко, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Последняя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала своё попадание в санкционный список США.

«Меня удивляет, что я не была в этом списке раньше. Это же как знак качества, знак служения Родине», - заявила главред RT.

Также Симоньян поблагодарила Конгресс США за включение в санкционный список.

«Американцам я бы сказала большое человеческое спасибо – мне было как-то неловко все эти годы не быть под санкциями», - заключила она.

Что касается новых санкции США против госдолга, то они, прежде всего, ударят по российскому бюджету. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал экс-министр экономики Андрей Нечаев.

«Это, прежде всего, будет удар по российскому бюджету. Не прямо, а косвенно, потому что сейчас министерство финансов очень активно ведет себя на рынке. Понятно, что формально это запрет для американских граждан, но из-за так называемых политических рисков инвесторы всех стран будут бояться покупать российские долговые бумаги, соответственно Минфину нужно делать то, чем он уже в принципе и занимается, делать заимствования на внутреннем рынке. Для этого придется повышать проценты, то есть в перспективе обслуживание госдолга будет обходиться дороже. Уже сейчас произошел скачок внутреннего государственного долга. Видимо, он будет нарастать, и будет нарастать стоимость его обслуживания», - отметил Нечаев.

Также запрет на сделки с госдолгом негативно отразится на инвестиционном климате, считает экономист.

В свою очередь, руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц заявил «Радиоточке НСН», что обычные россияне не заметят изменений после введения новых санкций США.

«Мы давно уже ожидали, что такие санкции против нас будут введены. Разговор об этом шел несколько лет, но любопытно, что всегда этот запрет блокировали сами американские силы, потому что, в общем, это было несильно выгодно и довольно неприятно для финансовых структур самих Соединенных Штатов: в эти операции были включены и другие финансовые структуры. Но, видимо, за это время они несколько сократили свои позиции по бумагам, поэтому такое решение и было принято», - пояснил Липсиц.