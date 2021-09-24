«Дураки или провокаторы». В Совфеде предостерегли от недооценки санкций США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил, какова вероятность того, что вслед за палатой представителей этот бюджет утвердят сенат и президент США.

«В настоящий момент – 50/50. С одной стороны, понятно, что и сенаторы, и палата представителей, и Белый дом используют «русскую историю» для своих внутриполитических разборок. Это очевидно, и это продолжается уже лет десять в США. Тут ничего нового. Второй момент. У них есть закон, который был принят ещё в августе 2017 года, его инициаторами выступили конгрессмены – члены обеих палат и представители обеих политических партий. Его подписал Дональд Трамп. Этот закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» предполагает, что они пересматривают эти санкции, в плане того, что и где можно дожать, практически ежеквартально. То есть, по закону США, они должны несколько раз в год где-то прижимать нас этими санкциями», - подчеркнул Климов.

А третий момент, по словам собеседника «Радиоточки НСН», говорит о том, что в США те же демократы, которые больше всего кричали про российскую угрозу и о том, что Трамп – чуть ли не русский шпион, прекрасно понимают, что без России ни одного серьёзного вопроса в мире решить невозможно.

«И сейчас они, как на аптекарских весах, будут взвешивать все плюсы и минусы такого решения. Но у меня, например, серьёзные сомнения в том, что этот пакет подхватят в том же Евросоюзе, хотя там тоже антироссийская риторика зашкаливает. Но глобальные игроки в Европейской союзе аккуратнее относятся к санкционным механизмам, во-первых, понимая, что они о сути не работают. Во-вторых, понимая, что они обоюдоострые и самой Европе приносят очень серьёзные последствия – около 200 миллионов евро убытков в сутки. Всё это позволяет мне сказать, что в настоящий момент вероятность вступления в силу этих санкций в этом наборе – 50/50», - заявил сенатор.