«Дураки или провокаторы». В Совфеде предостерегли от недооценки санкций США
Вероятность принятия нового санкционного пакета - 50 на 50: ограничения будут чувствительны, но не смертельны, считает сенатор Андрей Климов.
Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 год. В документ, в частности, включены поправки о новых мерах против «Северного потока — 2», о расширении ограничений против суверенного долга РФ, а также о возможности введения персональных санкций против целого ряда российских высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов – всего в этом списке 35 человек.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил, какова вероятность того, что вслед за палатой представителей этот бюджет утвердят сенат и президент США.
«В настоящий момент – 50/50. С одной стороны, понятно, что и сенаторы, и палата представителей, и Белый дом используют «русскую историю» для своих внутриполитических разборок. Это очевидно, и это продолжается уже лет десять в США. Тут ничего нового. Второй момент. У них есть закон, который был принят ещё в августе 2017 года, его инициаторами выступили конгрессмены – члены обеих палат и представители обеих политических партий. Его подписал Дональд Трамп. Этот закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» предполагает, что они пересматривают эти санкции, в плане того, что и где можно дожать, практически ежеквартально. То есть, по закону США, они должны несколько раз в год где-то прижимать нас этими санкциями», - подчеркнул Климов.
А третий момент, по словам собеседника «Радиоточки НСН», говорит о том, что в США те же демократы, которые больше всего кричали про российскую угрозу и о том, что Трамп – чуть ли не русский шпион, прекрасно понимают, что без России ни одного серьёзного вопроса в мире решить невозможно.
«И сейчас они, как на аптекарских весах, будут взвешивать все плюсы и минусы такого решения. Но у меня, например, серьёзные сомнения в том, что этот пакет подхватят в том же Евросоюзе, хотя там тоже антироссийская риторика зашкаливает. Но глобальные игроки в Европейской союзе аккуратнее относятся к санкционным механизмам, во-первых, понимая, что они о сути не работают. Во-вторых, понимая, что они обоюдоострые и самой Европе приносят очень серьёзные последствия – около 200 миллионов евро убытков в сутки. Всё это позволяет мне сказать, что в настоящий момент вероятность вступления в силу этих санкций в этом наборе – 50/50», - заявил сенатор.
Также член комитета Совета Федерации по международным делам подчеркнул, что любые антироссийские рестрикции, конечно же, чувствительны.
«Люди, которые это отрицают, или дураки, или провокаторы, извините, конечно. Может быть, грубовато, но это так. Это понимают все умные люди, все серьёзные эксперты, все те, кто «наверху» и в парламенте. Ничего хорошего в этих санкциях нет. Но, если задать вопрос чуть иначе, к примеру, «являются ли эти санкции для нас смертельно опасными?», могу сказать, что нет, не являются. Мы можем работать в условиях этих санкций, сохранять свою безопасность и развиваться. Научились уже. И с каждым годом мы будем всё больше и больше уметь жить в условиях такого незаконного давления», - считает Климов.
Резюмируя, собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что Россия обязательно ответит на эти санкции.
«Но ответные меры должны быть адекватными и соразмерными тем угрозам, которые в результате санкций вводятся. И не обязательно симметричными. Мы сами не должны делать так, чтобы путём контрмер ограничивать или ухудшать нашу собственную жизнь. У все это у нас понимают», - заключил сенатор.
А ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Вашингтон от «необдуманного» введения новых санкций, под которые подпадут 35 россиян, якобы причастные к нарушениям прав человека. Ограничительные меры затронут, в частности, руководителей администрации президента РФ Антона Вайно и Сергея Кириенко, премьера-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян и других.
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