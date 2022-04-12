В Словакии могут дополнительно разместить 900 военнослужащих НАТО
Состав контингента Североатлантического альянса, размещаемого в Словакии в целях усиления восточного фланга НАТО, может быть увеличен на 900 человек и составить три тысячи военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу словацкого оборонного ведомства.
Отмечается, что в состав контингента альянса в Словакии могут быть включены военнослужащие из Чехии, США, Германии и Словении. Так, соответствующее решение уже одобрило правительство, его также должны рассмотреть депутаты Национального совета Словакии.
Ранее глава румынской дипломатии Богдан Ауреску заявлял, что необходимо обновить стратегическую концепцию Североатлантического альянса и привести ее в соответствие с сегодняшней ситуацией.
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