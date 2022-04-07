Глава МИД Румынии выступил за обновление стратегической концепции НАТО
Румыния считает, что необходимо обновить стратегическую концепцию Североатлантического альянса и привести ее в соответствие с сегодняшней ситуацией. Об этом заявил глава румынской дипломатии Богдан Ауреску в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД стран альянса.
По его словам, в новой стратегической концепции должно быть отражено, в частности, укрепление позиции сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что желание Франции, Германии и Турции поддерживать отношения с Россией не приведет к расколу НАТО. По его словам, для США альянс слишком ценный инструмент.
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