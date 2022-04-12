Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter, написал, что украинский конфликт должен завершиться победой Киева. Он также напомнил, что ЕС выделил 500 миллионов евро на поставки оружия для Украины.