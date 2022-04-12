Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter, написал, что украинский конфликт должен завершиться победой Киева. Он также напомнил, что ЕС выделил 500 миллионов евро на поставки оружия для Украины.
По словам Захаровой, такие заявления «ставят точку на определенном этапе существования Европейского союза», являясь «декларацией о переходе объединения в новое качество».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада в отношении Москвы озлобленная и остервенелая.
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