Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter, написал, что украинский конфликт должен завершиться победой Киева. Он также напомнил, что ЕС выделил 500 миллионов евро на поставки оружия для Украины.

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По словам Захаровой, такие заявления «ставят точку на определенном этапе существования Европейского союза», являясь «декларацией о переходе объединения в новое качество».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада в отношении Москвы озлобленная и остервенелая.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаЕвросоюзМИД РФМария Захарова
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