В Сирии 26 мая пройдут выборы президента
Выборы президента пройдут в Сирийской Арабской Республике (САР) в среду 26 мая, в голосовании могут принять участие около 18 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство передает, что действующий президент САР Башар Асад остается фаворитом в предвыборной гонке. Министр внутренних дел Сирии Мухаммед Рахмон заявил, что граждане страны смогут выразить свою волю на 12 102 избирательных участках с 07:00 и до 19:00 (местное время совпадает с московским).
По словам Рахмона, организаторы мероприятия провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия в связи с пандемией COVID-19. Министр отметил, что в САР будет единый избирательный округ, поэтому жители смогут принять участие в выборах по месту пребывания.
В списке три кандидата: Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и оппозиционер Махмуд Ахмед Мураи. Президентский срок в САР составляет семь лет.
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