В Сирии 26 мая пройдут выборы президента

Агентство передает, что действующий президент САР Башар Асад остается фаворитом в предвыборной гонке. Министр внутренних дел Сирии Мухаммед Рахмон заявил, что граждане страны смогут выразить свою волю на 12 102 избирательных участках с 07:00 и до 19:00 (местное время совпадает с московским).

По словам Рахмона, организаторы мероприятия провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия в связи с пандемией COVID-19. Министр отметил, что в САР будет единый избирательный округ, поэтому жители смогут принять участие в выборах по месту пребывания.

В списке три кандидата: Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и оппозиционер Махмуд Ахмед Мураи. Президентский срок в САР составляет семь лет.

