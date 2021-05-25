«Какие-то бяки». Ветеран «Альфы» рассказал, откуда ждать террористов в России
Полковник Сергей Гончаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что в связи с выводом американских военных из Афганистана, наибольшую опасность следует ожидать с юга.
Российские спецслужбы усиливают свои ресурсы перед каждыми праздниками, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Об этом рассказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров, комментируя сообщения ФСБ о задержании террориста, планировавшего устроить теракт 9 мая в Норильске. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он уточнил, что недоброжелатели пытаются всячески омрачить россиянам праздничные дни.
«9 мая вся наша страна отмечает великий праздник – День Победы. Согласно последним опросам, этот праздник становится даже популярнее Нового года. Поэтому этот день выбран совсем не случайно, в это день все наши недруги планируют какие-то бяки, желая омрачить нам праздник. Поэтому каждый год, особенно в праздничные дни, спецслужбы усиливают свои ресурсы, чтобы предотвратить возможные провокации», - объяснил он.
Сергей Гончаров оценил террористическую угрозу для России, исходящую из-за рубежа. По его предположению, на южных границах страны вскоре может появиться новая проблема.
«Норильск – это весьма отдаленная периферия, поэтому бандиты надеются, что служба наших силовых блоков в регионах работает хуже. Но это не так. На сегодняшний момент, как известно, мы разгромили в Сирии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – прим.НСН). Но эта победа не является окончательной. ИГИЛ, естественно, переформирует свои силы, и я думаю, после ухода американцев из Афганистана – это будет проблема номер один для нас. К сожалению, наши бывшие союзные республики на юге не способны ничего противопоставить этим формированиям. Я думаю, основная нагрузка ляжет опять на Россию. Конечно, эта ситуация прогнозируемая, но проблема с ИГИЛ встанет на южных границах», - предположил он.
По сообщению Центра общественных связей ФСБ, сторонник ИГИЛ намеревался устроить взрыв во время парада Победы в Норильске. Злоумышленника задержали еще 22 мая, при обыске в подвале жилого дома обнаружили сделанный им тайник, где хранились взрывчатые вещества и поражающие элементы. Изучение переписки подозреваемого показало, что он получал инструкции по изготовлению СВУ и пытался найти исполнителей теракта 9 мая. Речь шла о взрыве в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.
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