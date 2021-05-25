«Какие-то бяки». Ветеран «Альфы» рассказал, откуда ждать террористов в России

Сергей Гончаров оценил террористическую угрозу для России, исходящую из-за рубежа. По его предположению, на южных границах страны вскоре может появиться новая проблема.

«Норильск – это весьма отдаленная периферия, поэтому бандиты надеются, что служба наших силовых блоков в регионах работает хуже. Но это не так. На сегодняшний момент, как известно, мы разгромили в Сирии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – прим.НСН). Но эта победа не является окончательной. ИГИЛ, естественно, переформирует свои силы, и я думаю, после ухода американцев из Афганистана – это будет проблема номер один для нас. К сожалению, наши бывшие союзные республики на юге не способны ничего противопоставить этим формированиям. Я думаю, основная нагрузка ляжет опять на Россию. Конечно, эта ситуация прогнозируемая, но проблема с ИГИЛ встанет на южных границах», - предположил он.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, сторонник ИГИЛ намеревался устроить взрыв во время парада Победы в Норильске. Злоумышленника задержали еще 22 мая, при обыске в подвале жилого дома обнаружили сделанный им тайник, где хранились взрывчатые вещества и поражающие элементы. Изучение переписки подозреваемого показало, что он получал инструкции по изготовлению СВУ и пытался найти исполнителей теракта 9 мая. Речь шла о взрыве в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

