Швеция направит войска для сдерживания России в составе НАТО в Латвию
Швеция направит военнослужащих для сдерживания России в Латвию в составе НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу шведского правительства Ульфа Кристерссона.
По словам шведского политика, страна продолжит реализовывать планы по отправке в Латвию сокращенного батальона. Кристерссон добавил, что это происходит в рамках развертывания Североатлантического альянса в граничащих с Белоруссией и Россией странах Балтии.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегическом направлениях.
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