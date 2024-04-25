Швеция направит войска для сдерживания России в составе НАТО в Латвию

По словам шведского политика, страна продолжит реализовывать планы по отправке в Латвию сокращенного батальона. Кристерссон добавил, что это происходит в рамках развертывания Североатлантического альянса в граничащих с Белоруссией и Россией странах Балтии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегическом направлениях.

