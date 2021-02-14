В Швеции намерены помешать строительству «Северного потока-2»

Кроме того, парламентарий убежден, что отказ от окончания газового проекта станет реакцией Брюссель «насилие режима» в отношении участников несанкционированных акций протеста, пишет Газета.ru.

По мнению Седера, «Северный поток-2» представляет собой угрозу политике безопасности и делает Европу зависимой от российского гaза, отмечают «Известия».

«Еще в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — сказал парламентарий.

При этом Седер согласился, что противостоять газопроводу будет сложно, в связи с тем, что Германия не намерена останавливать его строительство.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG рассказали, что судно «Фортуна» приступило к завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2», сообщает Газета.ру. Осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект. При этом он высказал свою точку зрения на возможность окончания проекта.

«"Северный поток-2" будет, его достоят. И когда его введут в действие, когда пойдет газ, это будет другой вопрос. Там будут чинить препятствия уже не санкциями, а законодательными трюками. Но через год ситуация может измениться, конфликты могут уйти на спад. Я не оптимист и не пессимист, я реалист. И думаю, что «Северный поток-2» будет достроен», - подытожил он.

