В Швеции намерены помешать строительству «Северного потока-2»

Депутат шведского парламента Бьёрн Седер, который представляет оппозиционную правую партию «Шведские демократы», направил запрос министру иностранных дел Анн Линде. Законодатель интересуется, что она намерена предпринять, чтобы убедить Германию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», передает RT.

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Кроме того, парламентарий убежден, что отказ от окончания газового проекта станет реакцией Брюссель «насилие режима» в отношении участников несанкционированных акций протеста, пишет Газета.ru.

По мнению Седера, «Северный поток-2» представляет собой угрозу политике безопасности и делает Европу зависимой от российского гaза, отмечают «Известия».

«Еще в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — сказал парламентарий.

При этом Седер согласился, что противостоять газопроводу будет сложно, в связи с тем, что Германия не намерена останавливать его строительство.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG рассказали, что судно «Фортуна» приступило к завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2», сообщает Газета.ру. Осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект. При этом он высказал свою точку зрения на возможность окончания проекта.

«"Северный поток-2" будет, его достоят. И когда его введут в действие, когда пойдет газ, это будет другой вопрос. Там будут чинить препятствия уже не санкциями, а законодательными трюками. Но через год ситуация может измениться, конфликты могут уйти на спад. Я не оптимист и не пессимист, я реалист. И думаю, что «Северный поток-2» будет достроен», - подытожил он.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШвецияГерманияСеверный Поток-2
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