«Альтернатива для Германии» потребует от бундестага поддержать «Северный поток 2»
«Альтернатива для Германии» выдвинет на обсуждение в бундестаге вопрос о поддержке проекта «Северный поток 2», заявил РИА Новости депутат, официальный представитель фракции АдГ по вопросам энергетики Штеффен Котре.
Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной «сделке» с США по «Северному потоку 2», согласно которой США отказываются от противодействия строительству газопровода, а Германия выделит 1 миллиард евро на строительство двух терминалов для американского СПГ на своей территории.
В компании Nord Stream 2 AG рассказали, что судно «Фортуна» приступило к завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2». Осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии, достроить газопровод планируют в 2021 году.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что «Северный поток-2» нужен, чтобы обнулить транзит газа через Украину, потому что это взаимоисключающие маршруты. Он также считает, что сделка между США и Германией о строительстве СПГ-терминала не будет реализована.
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