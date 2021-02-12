«Альтернатива для Германии» потребует от бундестага поддержать «Северный поток 2»

«Альтернатива для Германии» выдвинет на обсуждение в бундестаге вопрос о поддержке проекта «Северный поток 2», заявил РИА Новости депутат, официальный представитель фракции АдГ по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной «сделке» с США по «Северному потоку 2», согласно которой США отказываются от противодействия строительству газопровода, а Германия выделит 1 миллиард евро на строительство двух терминалов для американского СПГ на своей территории.

В компании Nord Stream 2 AG рассказали, что судно «Фортуна» приступило к завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2». Осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии, достроить газопровод планируют в 2021 году.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что «Северный поток-2» нужен, чтобы обнулить транзит газа через Украину, потому что это взаимоисключающие маршруты. Он также считает, что сделка между США и Германией о строительстве СПГ-терминала не будет реализована.

