В Швейцарии заявили о давление на страну с целью ускорить передачу российских активов Украине

На Швейцарию оказывается международное давление по вопросу передачи замороженных российских активов Украине. Об этом заявил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger.

По его словам, для этого стране потребовалось бы изменить законодательство и провести референдум.