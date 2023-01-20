В Швейцарии заявили о давление на страну с целью ускорить передачу российских активов Украине
На Швейцарию оказывается международное давление по вопросу передачи замороженных российских активов Украине. Об этом заявил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger.
По его словам, для этого стране потребовалось бы изменить законодательство и провести референдум.
«Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», - подчеркнул глава МИД Швейцарии.
Ранее Минюст США намерен начать передачу замороженных российских активов Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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