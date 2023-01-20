В Швейцарии заявили о давление на страну с целью ускорить передачу российских активов Украине

На Швейцарию оказывается международное давление по вопросу передачи замороженных российских активов Украине. Об этом заявил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger.

По его словам, для этого стране потребовалось бы изменить законодательство и провести референдум.

Швейцария заморозила российские активы почти $8 млрд

«Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», - подчеркнул глава МИД Швейцарии.

Ранее Минюст США намерен начать передачу замороженных российских активов Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:МИДРоссияУкраинаШвейцария
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