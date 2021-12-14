В Сети раскритиковали угрозы главы МИД Германии в адрес России

Интернет-пользователи раскритиковали высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в адрес президента РФ Владимира Путина и газопровода «Северный поток-2».

В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке-2»

Ранее новая глава немецкого МИД заявила, что суверенитет Украины является «основой для любых действий» ЕС и пригрозила «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» для РФ в случае «агрессии» в адрес Киева, напоминает Газета.ру.

Так, юзеры Twitter считают, что после «угроз» Бербок Путин «чуть не умер от припадка смеха». Кроме того, пользователи отмечают, что российский лидер после высказываний главы МИД ФРГ «отключит газ, и половина Европы зимой замерзнет». Также интернет-читатели допустили, что со сложившейся ситуацией «придется разбираться на уровне канцлера».

Высказывания Бербок прокомментировали и читатели издания Die Welt. По мнению пользователей, угрозы главы МИД Германии — «детское позерство», которое может быть опасно, а сама госпожа министр — «неопытный, вспыльчивый человек», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:ИнтернетРоссияГермания
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