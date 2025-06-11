Франция, Ирландия и Польша проводят учения для подготовки к конфликту
Военные из Франции, Ирландии и Польши проводят совместные учения для подготовки к конфликту высокой интенсивности, сообщает французское Минобороны.
Маневры носят название Gergovie. Они продлятся до 14 июня в центральной Франции. По данным военного ведомства, будут задействованы 400 солдат, 50 бронемашин, несколько вертолетов и инженерных средств, истребители, а также 150 солдат из польских и ирландских отрядов.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что оборонная стратегия Лондона переходит к состоянию «Готовность к войне», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru