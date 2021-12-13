В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке-2»
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок использует проект «Северный поток – 2» как инструмент в политических переговорах. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германи» Штефан Койтер.
По его словам, в данном случае министр представляет интересы не населения Германии, так как речь идет об энергетической безопасности страны.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток - 2» на сегодняшний день не может быть запущен, так как не соответствует европейским правилам.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что приостановка Германией сертификации «Северного потока-2» является юридическим, а не политическим решением.
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