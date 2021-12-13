В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке-2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок использует проект «Северный поток – 2» как инструмент в политических переговорах. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германи» Штефан Койтер.

По его словам, в данном случае министр представляет интересы не населения Германии, так как речь идет об энергетической безопасности страны.