В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке-2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок использует проект «Северный поток – 2» как инструмент в политических переговорах. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германи» Штефан Койтер.

По его словам, в данном случае министр представляет интересы не населения Германии, так как речь идет об энергетической безопасности страны.

Неодобряемый: Берлин не стал ускорять сертификацию «Северного потока - 2»

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток - 2» на сегодняшний день не может быть запущен, так как не соответствует европейским правилам.

В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что приостановка Германией сертификации «Северного потока-2» является юридическим, а не политическим решением.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:МИДГерманияСеверный Поток-2
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