Самолет с освобожденными российскими пленными приземлился в Подмосковье

Речь идет о российских военнослужащих до 25 лет. Они вернулись с подконтрольной Киеву территории. Лайнер приземлился в подмосковном Чкаловском.

Отмечается, что взамен Россия передала украинских военнопленных.

Ранее Минобороны РФ заявило, что это второй обмен, осуществлённый в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договорённостей - первый состоялся 9 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

