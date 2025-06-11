Самолет с освобожденными российскими пленными приземлился в Подмосковье

В Подмосковье совершил посадку самолет со второй группой освобожденных из украинского плена военных, сообщает телеканал «Россия 1».

Минобороны: России неизвестно, почему Украина затягивает обмен пленными

Речь идет о российских военнослужащих до 25 лет. Они вернулись с подконтрольной Киеву территории. Лайнер приземлился в подмосковном Чкаловском.

Отмечается, что взамен Россия передала украинских военнопленных.

Ранее Минобороны РФ заявило, что это второй обмен, осуществлённый в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договорённостей - первый состоялся 9 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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