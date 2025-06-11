Самолет с освобожденными российскими пленными приземлился в Подмосковье
11 июня 202500:01
В Подмосковье совершил посадку самолет со второй группой освобожденных из украинского плена военных, сообщает телеканал «Россия 1».
Речь идет о российских военнослужащих до 25 лет. Они вернулись с подконтрольной Киеву территории. Лайнер приземлился в подмосковном Чкаловском.
Отмечается, что взамен Россия передала украинских военнопленных.
Ранее Минобороны РФ заявило, что это второй обмен, осуществлённый в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договорённостей - первый состоялся 9 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru