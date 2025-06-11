Посол РФ: Новый раунд переговоров с США пройдёт в Москве

Новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по дипломатическим «раздражителям» пройдет в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на нового российского посла в США Александра Дарчиева.

Он состоится в ближайшее время. По его словам, процесс «выздоровления» отношений продвигается, хотя это движение вполне обратимое. Текущий прогресс измеряется «таким осязаемым результатом», как принятое по итогам последнего раунда консультаций 10 апреля в Стамбуле предварительное решение перенести переговоры в столицы, отметил дипломат.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон продолжает взаимодействие с Москвой и Киевом на высшем уровне в рамках усилий по поиску дипломатического решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

