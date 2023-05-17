В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после публикации о саммите Совета Европы с участием украинских активистов.
Ранее председатель ЕК сообщила, что на встречу прибудут украинские правозащитники, которые требуют ответственности за «военные преступления» России.
«Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — написал один из пользователей.
Юзеры назвали фон дер Ляйен «оторванной от реальности» и призвали политика «исчезнуть», уйти в отставку или отправиться в тюрьму.
«Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии», — отметил один из читателей.
Между тем фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ограничительные меры против России на фоне ситуации на Украине, пишет Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru