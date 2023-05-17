В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России

Ранее председатель ЕК сообщила, что на встречу прибудут украинские правозащитники, которые требуют ответственности за «военные преступления» России.

«Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — написал один из пользователей.

Юзеры назвали фон дер Ляйен «оторванной от реальности» и призвали политика «исчезнуть», уйти в отставку или отправиться в тюрьму.

«Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии», — отметил один из читателей.

Между тем фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ограничительные меры против России на фоне ситуации на Украине, пишет Газета.ру.

