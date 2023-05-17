В Германии исключили успех стратегии Запада на Украине
Политика западных стран на Украине не приведет ни к чему хорошему, сообщил Frankfurter Allgemeine немецкий политолог Йоханнес Варвик.
{{related_post_!CQWR!M79}}м
По его словам, действия Запада не способствуют урегулированию конфликта вокруг бывшей советской республики. Он указал на серьезные разрушения, большие потери и значительный потенциал эскалации. Эксперт отметил, что западные страны перешли обозначенные Москвой «красные линии» еще в преддверии конфликта.
Варвик считает, что основным успехом к разрешению кризиса станет осознание со стороны Запада того, что Украина в определенном смысле действительно находится в российской сфере влияния.
Ранее на Украине прокомментировали слова Зеленского о победе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии исключили успех стратегии Запада на Украине
- СМИ: РФ и Индонезия обсуждают запуск прямых авиарейсов
- Американский журналист Моррис назвал обучение украинских танкистов британцами уроками убийства
- СМИ: ЕС не включит в санкционный пакет запрет импорта российского трубопроводного газа
- В Артемовске польский снайпер ранила мирного жителя
- СМИ: Зеленский оскорбил Папу Римского подарком
- В США высказались о поставках F-16 Украине
- СМИ: подрыв Киевом трубопровода «Дружба» стал бы агрессией против НАТО
- Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию
- СМИ: жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru