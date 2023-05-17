Политика западных стран на Украине не приведет ни к чему хорошему, сообщил Frankfurter Allgemeine немецкий политолог Йоханнес Варвик.

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По его словам, действия Запада не способствуют урегулированию конфликта вокруг бывшей советской республики. Он указал на серьезные разрушения, большие потери и значительный потенциал эскалации. Эксперт отметил, что западные страны перешли обозначенные Москвой «красные линии» еще в преддверии конфликта.

Варвик считает, что основным успехом к разрешению кризиса станет осознание со стороны Запада того, что Украина в определенном смысле действительно находится в российской сфере влияния.

Ранее на Украине прокомментировали слова Зеленского о победе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

