Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР

В ведомстве уточнили, что под контроль российских войск перешли сёла Розовка и Успеновка.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе спецоперации было освобождено село Весёлое в ДНР, а также село Лобковое в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, были освобождены Пантелеймоновка в ДНР и Щербаки в Запорожской области, сообщает RT.