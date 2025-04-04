Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
4 апреля 202513:09
Подразделения российской армии освободили два населённых пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что под контроль российских войск перешли сёла Розовка и Успеновка.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе спецоперации было освобождено село Весёлое в ДНР, а также село Лобковое в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, были освобождены Пантелеймоновка в ДНР и Щербаки в Запорожской области, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru