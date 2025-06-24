По его словам, на него давят не только изнутри, но и извне, при этом «никто не думает о Сербии» - хотят лишь отправки уже законтрактованных партий.

Вучич не исключил, что по решению совета национальной безопасности каким-то странам Белград сможет продавать боеприпасы, для чего будут созданы «так называемые чёрный, серый и белый списки».

«Сейчас же, когда не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты», - заключил сербский лидер.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что если место Вучича займёт человек «однозначно прозападный», то Сербия вряд ли прекратит продавать Украине вооружения и, скорее всего, присоединится к санкциям против России, сообщает «Свободная пресса».

