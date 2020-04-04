В Сербии приземлились все 11 российских военных самолетов для борьбы с коронавирусом
Все 11 военных самолетов, которые Россия направила Сербию в помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, успешно прибыли в страну. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Экипаж 11 самолета военно-транспортной авиации ВКС России уже приземлился в на аэродроме «Батайница». Пункт назначения российских бортов находится в 20 км северо-западнее Белграда, отмечает Газета. ru.
Сюда же седьмой борт ВКС России - Ил-76 - доставил гуманитарную помощь, уточняет RT.
Напомним, авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом была создана по поручению президента России Владимира Путина. В Сербию направлены 87 военнослужащих, в том числе вирусологи и медицинские специалисты, а также 16 единиц военной техники, отмечают «Известия».
Ранее медицинскую помощь Россия предоставила также Италии и США. Всего в мире заболели новым коронавирусом более 1 миллиона человек. Умерли более 53 тысяч.
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