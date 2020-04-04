В Сербии приземлились все 11 российских военных самолетов для борьбы с коронавирусом

Все 11 военных самолетов, которые Россия направила Сербию в помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, успешно прибыли в страну. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Экипаж 11 самолета военно-транспортной авиации ВКС России уже приземлился в на аэродроме «Батайница». Пункт назначения российских бортов находится в 20 км северо-западнее Белграда, отмечает Газета. ru.



Сюда же седьмой борт ВКС России - Ил-76 - доставил гуманитарную помощь, уточняет RT.