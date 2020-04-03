Россия направила медпомощь Сербии для борьбы с коронавирусом
3 апреля 202011:54
Россия направит в Сербию 11 самолетов с медицинской помощью, а также 87 военнослужащих и 16 единиц техники для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии 1 171 человек инфицирован COVID-19. Скончался 31 человек.
Ранее медицинскую помощь Россия предоставила также Италии и США. Всего в мире заболели новым коронавирусом более 1 миллиона человек. Умерли более 53 тысяч.
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