Россия направила медпомощь Сербии для борьбы с коронавирусом

Россия направит в Сербию 11 самолетов с медицинской помощью, а также 87 военнослужащих и 16 единиц техники для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

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Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии 1 171 человек инфицирован COVID-19. Скончался 31 человек.

Ранее медицинскую помощь Россия предоставила также Италии и США. Всего в мире заболели новым коронавирусом более 1 миллиона человек. Умерли более 53 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:СербияГуманитарная Помощь