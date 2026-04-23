Решение о расширении Евросоюза усугубит проблемы объединения, и сейчас в него не готовы принять ни Украину, ни тем более Турцию, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.



Еще одна страна может присоединиться к Евросоюзу за время председательства Греции в 2027 году. Об этом заявил министр иностранных дел республики Йоргос Герапетритис в ходе Дельфийского экономического форума. Его слова приводит издание Politico. Штир усомнился, что это возможно.