В Сербии и Венгрии назвали нового члена ЕС

Евросоюз не готов к расширению, заявил НСН Габор Штир, но Стеван Гайич назвал страну, которая вступит в него уже в 2028 году.

Решение о расширении Евросоюза усугубит проблемы объединения, и сейчас в него не готовы принять ни Украину, ни тем более Турцию, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.

Еще одна страна может присоединиться к Евросоюзу за время председательства Греции в 2027 году. Об этом заявил министр иностранных дел республики Йоргос Герапетритис в ходе Дельфийского экономического форума. Его слова приводит издание Politico. Штир усомнился, что это возможно.

«Все думают, что это будет Украина, но европейские политики уже не так сильно хотят видеть ее своим членом. Германия и Франция уже рассуждают о неполном членстве, либо ассоциации. Я чувствую, что Греция хочет присоединить кого-то из Балканских стран. Греки точно не пустят Турцию — это очень большая страна, которая не может присоединиться так просто. Однако Евросоюз в целом не готов на расширение. У него очень много внутренних разногласий, а принятие дополнительного члена их только усугубит. К тому же, не решены вопросы с мигрантами. Возможно, это просто громкое заявление, чтобы привлечь внимание к председательству Афин в Евросоюзе. Одна страна не может пролоббировать чью-либо кандидатуру», — указал он.

В свою очередь, сербский политолог Стеван Гайич указал НСН на балканскую страну, которая способна стать членом ЕС уже через два года.

«Пока что у Сербии нет шанса войти в Евросоюз, даже без права голоса. Президент Вучич был готов и на это, но такого не будет. Это устраивает и Брюссель, и Берлин, и Лондон, и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Из всех кандидатов самый реальный шанс на вступление у Черногории. Но это произойдет не раньше 2028 года. Только эта страна находится на реальной траектории вступления», — отметил он.

