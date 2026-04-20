«Пост президента Радев покинул, так как ему до окончания последнего срока оставалось меньше года, больше баллотироваться он не мог. Президент в Болгарии – это представительская функция в основном, у него не было рычагов влияния. Но он не собирался идти на пенсию, а хотел остаться, учитывая, что страна находится в глубоком кризисе, а Радев – это самый популярный политик на протяжении десяти лет. Он не замешан в коррупционных скандалах, население положительно о нем высказывается. Его партия набрала выше прогнозов, у него была грамотная кампания, он своих конкурентов не топил, чем еще больше вырос в глазах избирателей», - отметила она.

По ее словам, Радев может стать премьер-министром и создать коалицию с ПП-ДБ для достижения целей во внутренней политике.

«Теперь единственный для него вариант - стать премьер-министром и создать коалиционное правительство с одной партией – коалицией: «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария». Всех участников этой коалиции именно Радев привел в политику, но они стали его основными конкурентами. Потенциально у него есть шансы договориться с ПП-ДБ о проведении ряда реформ. Они активно выступают против коррупции, но внешняя политика может вызвать раздоры. Радев относится более сдержанно к ситуации в мире, а ПП-ДБ резко отрицательно настроены по отношению к России. Но я думаю, что внутренняя политика здесь будет перевешивать. Цель политиков сегодня – вернуть стабильное развитие страны. Отрыв от абсолютного большинства в итоге небольшой. Сформировать большинство против Радева не получится. Оппоненты не смогут иметь юридический вес», - пояснила она.

При этом ему придется «смягчить» свою позицию в отношении России, добавила она, отказавшись считать его полноценно пророссийским политиком.

«Радев смягчит свои умеренные высказывания в адрес России, его считают самым пророссийским политиком, но это не так. Он учился в НАТО, и все его высказывания можно характеризовать как взвешенные. Он признал Крым, призывая принять реальность, но он не оценивал эту ситуацию, правильно это или нет. Болгария разделена, половина населения считает Россию врагом, половина – нет. Поэтому любой резко высказывающийся политик не удерживается. Людям нужна лояльность, прагматизм и очень мягкие формулировки», - заключила собеседница НСН.

Радев неоднократно делал заявления против санкций в отношении России и дистанцировался от проукраинского курса. Также в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с напоминанием о «плане Киссинджера», то есть уступке части украинских территорий «в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину», что противопоставляет его позицию официальной позиции Киева.

