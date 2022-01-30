В Германии назвали возможное отключение РФ от SWIFT страшной ошибкой

Отключение РФ от банковской системы SWIFT негативно скажется на Евросоюзе, сообщил Die Welt председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц.

Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT

По его словам, отключение грозит возможным переходом большего количества стран на китайский аналог платежной системы.

Среди других ошибок ЕС политик назвал попытку подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.

Тем временем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз обсуждает возможность исключения России из международной системы SWIFT, как и остановку «Северного потока – 2», в случае вторжения Москвы на Украину.

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