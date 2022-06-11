В Сенате США оценили последствия успеха России в операции на Украине

Достижение Россией своих целей в рамках спецоперации на Украине не сыграет на руку США и их партнерам, в связи с этим необходимо оказать Киеву большее военное содействие. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

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«Нежелание предоставить Украине то, что ей необходимо, особенно непостижимо, если подумать о том, что означала бы победа России для наших собственных интересов национальной безопасности. Если позволить энергичной, ориентированной на Запад демократии попасть под российский контроль, цена наших собственных операций обеспечения безопасности на континенте буквально подскочила бы до небес», — цитирует сенатора RT.

Макконнелл считает, что подобный исход украинского кризиса приблизит ряд союзников и партнеров Вашингтона к «терроризирующему других автократу», а также пошлет определенный сигнал Китаю. Как подчеркнул сенатор, если Запад не сделает все для победы Украины, «пока еще не слишком поздно», то столкнется с «колоссальными последствиями».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияСенат США
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