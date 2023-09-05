В Румынии подтвердили военную поддержку Киева
Глава Минобороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил, что страна поддерживает Украину, не упомянув при этом об отправке оружия Киеву. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Мнистр подчеркнул важность военной поддержки, в частности, обмена необходимой информацией, а также сотрудничества, связанного с перемещением объектов, похожих на мины. Указал он и на необходимость поддержания достойного уровня диалога военных.
Вместе с тем Тылвар предпочел не отвечать на вопрос о транзите оружия для Киева через Румынию. Он заявил, что предпочел бы проявлять большую сдержанность в разговоре о деталях, «которые не впечатляют».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поблагодарила Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров для поставки украинского зерна на европейский рынок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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