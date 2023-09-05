В Румынии подтвердили военную поддержку Киева

Мнистр подчеркнул важность военной поддержки, в частности, обмена необходимой информацией, а также сотрудничества, связанного с перемещением объектов, похожих на мины. Указал он и на необходимость поддержания достойного уровня диалога военных.

Вместе с тем Тылвар предпочел не отвечать на вопрос о транзите оружия для Киева через Румынию. Он заявил, что предпочел бы проявлять большую сдержанность в разговоре о деталях, «которые не впечатляют».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поблагодарила Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров для поставки украинского зерна на европейский рынок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

