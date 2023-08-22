Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала впредь продолжать поддерживать Украину после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она заявила в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

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По словам главы ЕК, она обсудила с президентом Украины членство Киева в ЕС и помощь стране в противостоянии с Россией.

Кроме того, фон дер Ляйен заверила, что будет способствовать выведению на рынки Европы украинского зерна.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что поставки иностранной техники на Украину сократились, страны Европы возмущаются необходимостью помощи Киеву и, вероятно, пересмотрят эту политику. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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