Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала впредь продолжать поддерживать Украину после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она заявила в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).
По словам главы ЕК, она обсудила с президентом Украины членство Киева в ЕС и помощь стране в противостоянии с Россией.
Кроме того, фон дер Ляйен заверила, что будет способствовать выведению на рынки Европы украинского зерна.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что поставки иностранной техники на Украину сократились, страны Европы возмущаются необходимостью помощи Киеву и, вероятно, пересмотрят эту политику. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
- Ниинисте допустил переговоры между Москвой и Киевом в 2025 году на площадке ОБСЕ
- Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
- Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
- Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
- Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
- Forbes: Киев хочет получить американские ракеты JASSM для атак на Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru