МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата
Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает МИД России.
Как отметили в ведомстве, 27 августа в Департамент государственного протокола МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии в РФ Лилиану Бурду, ей вручили соответствующую ноту, указывает RT.
«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте», - подчеркнули в министерстве.
Ранее в МИД вызвали временного поверенного Италии в РФ Джованни Скопу в связи с ответным объявлением двух итальянских дипломатов персонами нон грата.
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