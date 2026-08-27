МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата

Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает МИД России.

Как отметили в ведомстве, 27 августа в Департамент государственного протокола МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии в РФ Лилиану Бурду, ей вручили соответствующую ноту, указывает RT.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте», - подчеркнули в министерстве.

Ранее в МИД вызвали временного поверенного Италии в РФ Джованни Скопу в связи с ответным объявлением двух итальянских дипломатов персонами нон грата.

